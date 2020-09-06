شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إصابات كورونا بإيطاليا واليونان تسجل 144 وهولندا 925 والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت إيطاليا سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) مع تباطئ محدود في معدل العدوى اليومية.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية في إحصائها اليومي: إنّ حالات العدوى المشخَّصة في آخر 24 ساعة بلغت 1297 إصابةً بأقل قرابة 400 حالة عن اليوم السابق ما يرفع إجمالي الإصابات المرصودة منذ تفشي الفيروس إلى 277634 إصابة فيما زاد عدد الوفيات إلى 35541 حالةً.

وأشارت إلى هبوط وتيرة الزيادة في عدد الإصابات "النشطة" إلى 885 حالةً لتصل إلى 32078 حالة نشطة حالياً، مع زيادة عدد الذين يتلقون العلاج إلى 1816 مريضاً من بينهم 133 حالة حرجة بالعناية المركزة مقابل ارتفاع إجمالي الذين تماثلوا للشفاء إلى 210015 شخصاً عقب شفاء 405 مصابين منذ الأمس.

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فيما سجّلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية، 144 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11524 حالةً.

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم إلى أنها سجلت أربع حالات وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد ضحايا الجائحة إلى 284 حالةً.

وسجّلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية، 925 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أعلى حصيلة بالجائحة منذ 19 أبريل الماضي ليبلغ إجمالي المصابين فيها 74787 إصابةً.

وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم، أنه سُجّلت حالتا وفاة جديدتان بالجائحة ليبلغ إجمالي الوفيات 6243 حالة وفاة.