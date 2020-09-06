مقتل مدني باستهداف ملعب لكرة القدم في كركوك

افاد مصدر امني، الاحد، بأن مدنيا قتل باستهداف ملعب لكرة القدم في كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قذيفة هاون سقطت قرب ملعب كرة القدم داخل قصبة بشير التابعة لناحية تازة بمحافظة كركوك، ادى الحادث الى مقتل مدني على الفور".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".