الدفاع المدني يعلن اخماد حريق جامعة النهرين

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، عن اخماد الحريق الذي اندلع في جامعة النهرين وسط بغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "4 فرق اطفاء تابعة الى مديرية الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل كافتريا تابعة الى جامعة النهرين في منطقة الجادرية". وأضافت أن "فرق الدفاع المدني عملت على تطويق النيران وحصرها وعزلها والسيطرة على النيران وابعاد خطرها عن مرافق واروقة الجامعة وانهاء الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية".
وكان مصدر امني افاد، اليوم الاحد، باندلاع حريق داخل جامعة النهرين وسط بغداد.
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