البابا فرنسيس يحث على الابتعاد عن النميمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

حث البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية على الابتعاد عن النميمة، معتبراً أنها أسوأ من فيروس كورونا ومن الممكن استخدامها لتقسيم الكنيسة الكاثوليكية.



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وقال خلال عظته الأسبوعية، الأحد، من نافذته المطلة على ساحة القديس بطرس: "رجاء يا إخوتي وأخواتي.. دعونا نبذل جهداً للكف عن النميمة.. إنها وباء أسوأ من (كوفيد- 19)".

وأضاف البابا فرنسيس في تصريحات مرتجلة: "الشيطان هو النمّام الأكبر، ودائماً ما يقول أشياء سيئة عن الآخرين لأنه الكاذب الذي يحاول شطر الكنيسة".

ويحذر البابا بانتظام من مخاطر النميمة وندد كذلك بالتصيّد الإلكتروني، وقال: "إذا حدث خطب ما، فالتزم الصمت وصلي من أجل الأخ أو الأخت التي ترتكب الخطأ، ولكن حذار من النميمة".