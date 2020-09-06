العراق يغلق سفارته في تركيا مؤقتًا بسبب "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن سفير العراق في تركيا حسن الجنابي، اليوم الأحد، إغلاق مبنى السفارة لغاية 14 أيلول/سبتمبر الجاري، بسبب فيروس كورونا.



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وقال الجنابي في تغريدة له على تويتر:“نعلن بأسف شديد غلق السفارة العراقية أمام المراجعين حتى، الإثنين 14 أيلول المقبل، فقد تأكدنا قبل قليل بأن أحد المراجعين الذي تابع معاملته لعدة أيام داخل البناية ولامس أكثر من موظف، كان مصابًا بكوفيد-19″.

وأضاف السفير:“سنقوم خلال هذا الأسبوع بتعفير البناية بصورة دقيقة، ثم فحص الموظفين جميعًا قبل بدء الدوام، كما نعتذر من المواطنين الذين سجلوا للمراجعة هذا الأسبوع، وسيرحَّل التسجيل حتى الأسبوع المقبل، وأرجو تفهم الدافع لذلك وهو المحافظة على صحة الجميع“.

وكانت سلطة الطيران العراقية، أعلنت في وقت سابق، تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بتوصيات من وزارة الصحة التركية لغاية الأول من شهر أيلول/سبتمبر الجاري