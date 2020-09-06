شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يؤكد جماعة الإخوان تصرف مليارات الدولارت للتحريض ضد الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب بدوى النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم كل الأساليب والطرق في الكذب والخداع وبث ونشر الشائعات من أجل النيل من الدولة المصرية ورموزها ومؤسساتها الوطنية، متابعا: "هذه الجماعة الإرهابية تتنفس كذبا ليلا ونهارا، وتتاجر بالدين لتحقيق أغراض سياسية وأهداف خاصة بها تحقق مصلحتها".

وأضاف "النويشي"، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تعرف سوي الكذب والخداع والخيانة وأياديها ملوثة بالدماء وهي منبع الإرهاب والجماعات الإرهابية المتطرفة، لافتا إلي أنها تسخر كل إمكانياتها وأدواتها الإعلامية وأذنابها وعناصرها وتصرف مليارات الدولارات من أجل التحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها الدستورية الوطنية، ورموزها، وتنشر شائعات وأكاذيب لتشويه أي إنجازات تحققها الدولة المصرية، كما تحرض ضد رجال القوات المسلحة والشرطة خاصة في ظل الضربات القوية التي يوجهها الجيش والشرطة ضد الجماعات الإرهابية.

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "الجماعة الإرهابية تريد أن تعاقب الشعب المصري العظيم الذي لفظها وأسقطها وعزلها من حكم مصر، ولكنها لم ولن تنجح في كسر إرادة وعزيمة شعب مصر الذي يصطف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة وكافة مؤسسات الدولة في مواجهة ومحاربة الإرهاب، ولبناء مصر الحديثة وتحقيق التنمية الشاملة".