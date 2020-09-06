شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. تحذيرات برلمانية من انتشار الكيانات والنقابات الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الأحد، عن الأحداث السياسية وشئون البرلمان، وجاء أهمها كالتالى:

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار بيع الأدوية والمنتجات الطبية على منصات السوشيال ميديا والتي شهدت تزايدًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، دون النظر إلى هوية الشركة المصنعة، وتاريخ الإنتاج، والآثار الناتجة على صحة الإنسان.

تلعب المنظمات الخيرية القطرية دورا تخريبيا في المنطقة، من خلال دعم الجماعات المتطرفة في العديد من الدول، وهو ما اثار الكثير من الجدل حول هذه المنظمات والتي تقوم بتجنيد ودعم قادة الارهاب في المنطق لتنفيذ اجندة تميم بن حمد.

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تقرير مؤسسة "موديز" بشأن أداء الاقتصاد المصرى يبرهن على سلامة الإجراءات التى اتخدتها مصر خلال الفترة الماضية بشأن التعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها، موضحا أن هذه الشهادة تأتى استكمالا لشهادات دولية متعاقبة الفترة الأخيرة بتحسن الاقتصاد المصرى والذى لولا هذه المؤشرات ما كان صندوق النقد وافق على قرض لمصر بسبب تأثيرات كورونا. Advertisements

طالب النائب جون طلعت عضو مجلس النواب، باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد الكيانات الوهمية والنقابات غير المرخص لها، نظرا لأنها تساعد منتحلى الصفة على ممارسة جرائم النصب والاحتيال.

عالج الفصل السابع بمشروع قانون الجمارك الجديد بالمادة (32) سلبيات نظام السماح المؤقت التى نجمت عن بعض الثغرات، التى أفرزها التطبيق العملى لهذا النظام بعد تعديله بالقانون رقم 157 لسنة 2002 والقانون رقم 155 لسنة 2002.

تعقد اللجنة الإدارية والمالية المشكلة بالقانون رقم 141 لسنة 2020 والخاص بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، اجتماعا غدا الاثنين، لمتابعة آخر التجهيزات التى تتم داخل المجلس، استعدادا لاستقبال نواب مجلس الشيوخ، فى النصف الثانى من الشهر الجارى، ومن المقرر أن يحضر هذا الاجتماع المستشار محمود إسماعيل الآمين العام الجديد لمجلس الشيوخ ،والذى صدر قرار بانتدابه انتدابا كليا من مجلس الدولة لتولى هذه المسئولية.

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