الدار البيضاء بدون عمال النظافة.. مضربون عن العمل ليومين متتاليين احتجاجا على تأخر رواتبهم

قرر عمال النظافة، المنضويين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في العاصمة الإقتصادية الدار البيضاء، خوض إضراب عن العمل يوم غد الاثنين والثلاثاء، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مجلس المدينة صباح غد الاثنين.

وحمل المصدر نفسه، المسؤولية لمجلس مدينة الدار البيضاء فيما أسماه “التماطل والتأخير في التأشير على الملف المطلبي، للعمال المتفق عليه بين إدارة أفيردا والمكاتب النقابية.

كما عبر عدد من عمال النظافة في جماعة الدارالبيضاء الكبرى عن غضبهم من تأخر صرف أجرة شهر غشت الماضي، خصوصا والدخول المدرسي على الأبواب.

في هذا الإطار، قال عبد الحميد كورد، الكاتب العام المحلي لفرع النظافة بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في حديثه مع “اليوم24″، إن عمال النظافة في شركتي “افيردا”، و”ديرشبورغ”، المفوض لهما التدبير في قطاع النظافة في مدينة الدار البيضاء، لم يتوصلوا بأجرة شهر غشت الماضي

ومن بين مطالب عمال النظافة في شركتي “افيردا”، و”ديرشبورغ”، المفوض لهما تدبير قطاع النظافة في مدينة الدارالبيضاء، منحة مادية خاصة بالعدوى، والأخطار، تماشيا مع طبيعة العمل، وظروف الاشتغال. ومنحهم منحة مالية، اعترافا لهم بما قدموه من خدمات جليلة، كالعمل في الصفوف الأمامية خلال حائجة فيروس كورونا