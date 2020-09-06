العدد 3283- 7 شتنبر جهة البيضاء تتصدر عدد الإصابات بفيروس كورونا.. 773 إصابة في الدار البيضاء المدينة فقط الدخول المدرسي في إسبانيا.. حوالي 2500 رجل تعليم تأكدت إصابته بكورونا في جهة مدريد فقط

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