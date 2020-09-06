جهة البيضاء تتصدر عدد الإصابات بفيروس كورونا.. 773 إصابة في الدار البيضاء المدينة فقط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1345 حالة شفاء، و32 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 72 ألف و394 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 55 ألف و274 حالة، بمعدل تعاف يناهز 76,4 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1361 حالة، بمعدل فتك يبلغ 1,9 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (948 حالة)، ودرعة-تافيلالت (287)، ومراكش-آسفي (228)، وبني ملال-خنيفرة (165)، والرباط-سلا-القنيطرة (130).

كما تم تسجيل 118 حالة إصابة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و109 بجهة سوس-ماسة، و94 بجهة فاس-مكناس، و87 بجهة الداخلة-وادي الذهب، و38 حالة بجهة العيون-الساقية الحمراء. وتم أيضا تسجيل 17 حالة إصابة بجهة كلميم-واد نون، و13 بجهة الشرق.

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أما توزيع حالات الوفيات الجديدة، فيظهر، حسب نشرة الوزارة، تسجيل 12 حالة وفاة بجهة الدار البيضاء-سطات، وست حالات بجهة فاس-مكناس، وخمس حالات بجهة مراكش-آسفي، وثلاث حالات بكل من جهتي درعة-تافيلالت وطنجة-تطوان-الحسيمة، وحالتين بسوس-ماسة، وحالة وفاة واحدة بجهة بني ملال-خنيفرة.

وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 199,4 إصابة لكل 100 ألف نسمة، حيث أصيب 6,2 أشخاص لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 21 ألفا و323 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليون و997 ألفا و659 حالة.

وأصبح مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا، يبلغ 15 ألفا و759حالة، أي بمعدل 43,4 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 201 حالة، 33 منها تحت التنفس الاصطناعي-الاختراقي.