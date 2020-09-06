الفتح “يعلن” شفاء جميع اللاعبين المصابين بفيروس “كورونا”

أعلن نادي اتحاد الفتح الرياضي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن تعافي جميع اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في صفوف الفريق.
وذكر بلاغ للنادي أنه تم إجراء مسحة طبية جديدة للاعبين وأفراد الطاقم المصابين بوباء “كوفيد- 19″، وقد جاءت نتائجها سلبية بالنسبة لجميع اللاعبين وفرد واحد من الطاقم من أصل ثلاثة، على أن يتابع بقية أفراد الطاقم البروتوكول العلاجي، مع العلم أن حالتهم الصحية مستقرة.
وأضاف المصدر ذاته أنه على الرغم من تماثلهم للشفاء، سيكمل اللاعبون فترة الحجر الصحي، عملا بتوجيهات المصالح الوصية، على أن يلتحقوا في ما بعد بالتداريب الجماعية للفريق.
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