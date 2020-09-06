أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 72394 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي، مع استبعاد 21323 حالة كانت نتيجة تحاليلها سلبية.
وكشفت النشرة اليومية لوزارة الصحة، حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس السبت، إلى الساعة الخامسة من اليوم الأحد 1345 حالة تعافي، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 55274 حالة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل 32 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 1361 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. المغرب يسجل رقما قياسيا غير مسبوق عشية الدخول المدرسي.. 2234 إصابة بكورونا في 24 ساعة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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