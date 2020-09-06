على الرغم من كورونا.. سعيد باي يطير إلى إيطاليا للمشاركة في مهرجان البندقية

توجه الفنان، سعيد باي، ليلة أمس السبت، نحو مدينة البندقية الإيطالية، من أجل المشاركة في مهرجانها الدولي للسينما، الذي ينظم في الفترة الحالية.

ويرتقب أن يحضر باي، اليوم الأحد، رفقة طاقم فيلم “زنقة كونطاكت”، عرضه الأول، ضمن فعاليات المهرجان، الذي يعد أول المهرجانات الكبرى، التي أقيمت زمن كورونا.

ويمثل “زنقة كونطاكت” للمخرج إسماعيل العراقي، المغرب في المهرجان الدولي بفيلمه الروائي، الذي تم تصوير عام 2019 في مدينة الدارالبيضاء.

وتحضر في الفيلم أسماء فنية شهيرة، من بينها سعيد باي، وفاطمة عاطف، وخنساء بطمة، وعبد الرحمن مبيحة، ومراد الزاوي، وأحمد حمود.

وتتمحور فكرة الفيلم السينمائي “زنقة كونطاكت” حول موسيقى الروك، كخلفية للكثير من الأحداث، التي تقع في المغرب.