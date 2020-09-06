تسجيل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا في بريطانيا منذ 107 أيام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأحد، تسجيل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد، منذ 107 أيام، بواقع ألفين و988 إصابة.

وبحسب معطيات وزارة الصحة البريطانية، فإن حصيلة إصابات الأحد، يعد الأعلى منذ 22 أيار/ مايو الماضي، والذي بلغ حينها 3 آلاف و287 إصابة.

وارتفع عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 41 ألفا و551، بعد تسجيل حالتي وفاة، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

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وأشارت الوزارة أنّ إجمالي عدد الإصابات، ارتفع إلى 347 ألفاَ و152.

وتأتي بريطانيا في المرتبة الأولى أوروبيا، من حيث عدد الوفيات.

وكان المعدل الوسطي لعدد الإصابات اليومية بين 27 حزيران/ يونيو و8 آب/ أغسطس ألف إصابة، ليرتفع بين 8 أغسطس و6 أيلول/ سبتمبر إلى 1500 إصابة في اليوم الواحد.