مبابي: نحتاج لشراء لاعبين جدد في الـ"بي إس جي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي، تطرق إلى ما يحتاجه فريقه باريس سان جيرمان من أجل حصد لقب دوري أبطال أوروبا.
وذكر مبابي عبر قناة "TF1" الفرنسية "خسارة المباراة النهائية لدوري الأبطال أمام البايرن أمر محزن، وخيبة أمل لا توصف ولكن يجب أن نتعامل مع الواقع".
وأضاف "بالتأكيد بي إس جي تطور كثيرا بتأهله للنهائي بعدما عانينا كثيرا من قبل لأجل الوصول لدور الثمانية، ولكن هناك أندية تخسر المباراة النهائية، وتفوز باللقب في العام التالي".
وأتم كيليان مبابي تصريحاته "نحتاج لصفقات جيدة، نحتاج لشراء لاعبين جدد، أتمنى أن نبرم تعاقدات مميزة".
وقدم باريس موسما مميزا تأهل فيه لنهائي دوري الأبطال لكنه خسر بهدف نظيف أمام بايرن ميونخ الألماني.
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