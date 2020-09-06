شرطة دبي تطور "منصة إيفاد الذكية" لتقديم خدمات متكاملة للدارسين

الأحد 6 سبتمبر 2020

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي تطوير المنصة الذكية للدراسين "إيفاد"، لتقديم خدمات متكاملة، من خلال إتاحة أربع خدمات رئيسية، وهي خدمات طلبة الجامعات على مستوى الدولة، وخدمات منتسبي شرطة دبي، وخدمات مبتعثي شرطة دبي، وخدمات مجالس شرطة دبي، وذلك بهدف تسهيل كافة طلبات الدارسين وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم، لتصبح إيفاد بوابتهم المتكاملة لإبراز إبداعاتهم ومواهبهم واستثمار طاقاتهم وإمكانياتهم.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الإدارة العامة للموارد البشرية في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد الدكتور صالح مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والمقدم دكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب، وعدد من الضباط والمتخصصين، وأصحاب قصص النجاح الذين تم استقطابهم عبر المنصة.

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وقال العميد الدكتور صالح مراد: إن الإعلان عن تطوير وتحديث منصة إيفاد الذكية، يأتي استكمالا لاهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بجعل المؤسسة الأمنية قبلة للمتفوقين والمبدعين من خلال تبني الأفكار الإبداعية والمشاريع المبتكرة من طلبة الجامعات ومن مبتعثيها ومنتسبيها الدارسين، والاستفادة من قدراتهم في دعم مختلف القطاعات الشرطية واستشراف المستقبل الأمني.

من جانبه قال المقدم دكتور منصور البلوشي: إن إدارة البعثات والاستقطاب، تعمل بشكل مستمر ودؤوب على تطبيق أفضل الممارسات والتجارب الخاصة بدعم الطلبة الدارسين، وتطوير البرامج وأنظمة العمل فيها، تماشيا مع الخطوات التي خطتها شرطة دبي نحو تمكين الشباب، وتفجير طاقاتهم الإبداعية والعلمية الكامنة.

من جانبهم استعرض عدد من موظفي شرطة دبي تجربتهم ونجاحاتهم التي كان للمنصة ولبرامج الاستقطاب والابتعاث الدور الأهم في مسيرتهم التعليمية والمهنية، استطاعوا من خلالها تحقيق الإنجازات النوعية.