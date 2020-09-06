شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال قوته 6.3 درجة يهز جزيرة مينداناو الفلبينية والان مع التفاصيل

الأحد 6 سبتمبر 2020 أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الأحد، أن زلزالاً بلغت شدته 6.3 درجة وقع على بعد 82 كيلومتراً إلى الشرق والشمال الشرقي من منطقة جنرال سانتوس في جزية مينداناو الفلبينية.

Advertisements وأضافت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 120.9 كيلومتر، وفقاً لوكالة "رويترز". وفي أغسطس/آب ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر وسط الفلبين، وتسبب في إسقاط هياكل خفيفة والإضرار بمنازل ودفع السكان إلى الخروج من منازلهم.

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