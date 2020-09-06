شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يؤكد دعمه للجيش وينفي استخفافه بالجنود والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى اليوم الأحد دعمه للجيش في حين احتشد آخرون من أفراد الإدارة الأمريكية حوله بعد تواتر تقارير عن أنه استخف بالجنود الأمريكيين الذين قتلوا في أوروبا ورفض زيارة مقبرة أمريكية أثناء زيارته لفرنسا في 2018.

وذكرت صحيفة اتلانتيك يوم الخميس إن ترامب وصف جنود مشاة البحرية الأمريكية المدفونين في مقبرة قرب باريس بأنهم "خاسرون" ورفض زيارة المقبرة في نوفمبر تشرين الثاني 2018 خوفا من أن تتلف الأمطار في ذلك اليوم شكل شعره. ونفى الرئيس ذلك يوم الخميس وكرر نفيه له اليوم الأحد.

Advertisements

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم إن ترامب، بدلا من ذلك، قضى وقت فراغه في ذلك اليوم في انتقاء أعمال فنية من منزل السفير الأمريكي لنقلها للبيت الأبيض.

ورفض ممثلون عن البيت الأبيض التعليق على الفور على تقرير بلومبرج الذي تم نقله عن عدد ممن حضروا الواقعة. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير.

وانتقد ترامب، الذي يسعى لفترة رئاسية جديدة، الديمقراطيين والإعلام اليوم وكتب على تويتر يقول "سيقولون أي شيء. مثل أكاذيبهم الأخيرة عني وعن الجيش..".