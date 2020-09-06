شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال قوي يضرب الفلبين وإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال قوي جنوب الفلبين وشمال إندونيسيا مساء اليوم، دون أن يتسبب في حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي)، حسبما أفادت السلطات في البلدين.

وضرب زلزال بقوة 4. 6 درجة على مقياس ريختر جنوب الفلبين وكان مركزه في البحر قبالة بلدة دون مارسيلينو في جزيرة مينداناوا -نحو ألف كيلومتر جنوبي مانيلا- حسب المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل.

فيما بلغت قوة الهزة 9ر6 درجة على مقياس ريختر في جزر تالود بشمال غرب إندونيسيا شمال جزيرة سولاويسي، بحسب وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيقية وعلوم المناخ الإندونيسية.

وتقع الفلبين وإندونيسيا على ما يسمى بحزام النار في المحيط الهادئ، إذ تلتقي الصفائح التكتونية، مما يتسبب في نحو 90 في المائة من الزلازل في العالم.