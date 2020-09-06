اندلاع حريق داخل جامعة النهرين وسط بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، باندلاع حريق داخل جامعة النهرين وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث حريق اندلع داخل جامعة النهرين في منطقة الجادرية". وأضاف المصدر أنه "تم توجيه 4 فرق لاطفاء الحريق الذي اندلع داخل القاعة الرياضية".

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