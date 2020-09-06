الاعلام الامني: سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت على مطار بغداد الدولي، مساء اليوم الأحد ، أحدها سقط على مرآب للعجلات في المطار المدني".

واضافت ان "القصف ادى الى تضرر ٤ عجلات مدنية للمواطنين، وقد تبين أن انطلاقها كان مِن منطقة الزيتون في قضاء ابي غريب غربي العاصمة".

