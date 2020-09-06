كرستيانو جاهز لمواجهة السويد بعد تعافيه من الاصابة

2020-09-06 | 20:03
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عاد الدولي البرتغالي كرستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، لتدريبات منتخب بلاده، وشارك بصورة طبيعية قبل مواجهة السويد.
منتخب البرتغال حقق الفوز برباعية مقابل هدف في مباراة الجولة الأولى من دوري الامم الاوروبية بالمجموعات، على نظيره الكرواتي، في غياب كريستيانو رونالدو.
وظهر اللاعب البرتغالي في تدريبات منتخب بلاده بشكل كامل اليوم، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به، بعدوى في أصبع القدم اليمنى، منعته من المشاركة في مباراة كرواتيا.
رونالدو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال، يتشوق للعودة إلى الملاعب سريعًا في استعداداته للموسم الجديد مع فريقه يوفنتوس الإيطالي.
وظهر اللاعب البرتغالي في تدريبات منتخب بلاده بشكل كامل اليوم، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به، بعدوى في أصبع القدم اليمنى، منعته من المشاركة في مباراة كرواتيا.
رونالدو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال، يتشوق للعودة إلى الملاعب سريعًا في استعداداته للموسم الجديد مع فريقه يوفنتوس الإيطالي.
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