سقوط صاروخي نوع كاتيوشا قرب مطار بغداد الدولي

افاد مصدر امني، الاحد، بسقوط صاروخي نوع كاتيوشا قرب مطار بغداد.



وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صاروخي نوع كاتيوشا سقط، مساء اليوم، ضمن محيط مطار بغداد الدولي غربي العاصمة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الصاروخين سقطا خلف صالة نينوى واسفرا عن احتراق ٤ عجلات مدنية"، مشيراً الى أن "مكان الانطلاق من ابو غريب".