تظاهرات عنيفة في بورتلاند والشرطة الأمريكية تعتقل 50 محتجاً

ورشق محتجون في مدينة بورتلاند الواقعة في ولاية أوريغون أفراد الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة، الذين قاموا بدورهم باحتجاز ما يزيد على 50 محتجاً واستخدموا الغاز المسيل للدموع ليل السبت.

وذكرت شرطة بورتلاند في بيان أن قنبلة حارقة أصابت أحد السكان وجرى نقله إلى المستشفى، كما أُصيب رجل شرطة في يده جراء ألعاب نارية، مشيرة إلى أن "أعمال عنف صاخبة" للمحتجين في شارع ستارك جنوب شرق المدينة.



وتجتاح الاحتجاجات على العنصرية ووحشية الشرطة الولايات المتحدة منذ مقتل جورج فلويد في مايو أيار. وفلويد رجل من ذوي البشرة السمراء توفي بعد أن جثا شرطي في مدينة منيابوليس بركبته على رقبته أثناء احتجازه لقرابة تسع دقائق.