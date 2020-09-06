باريس.. عملية طعن قرب محطة الشمال

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، الاحد، تسجيل عملية طعن قرب محطة الشمال. وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن "عملية طعن شخص وقعت قرب محطة الشمال في باريس". وأضافت أن "المهاجم ما زال فاراً".

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