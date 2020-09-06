التحالف الدولي يعلن عدد ضرباته الجوية في العراق وسوريا منذ 2014

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد مايلز كاغينز في مؤتمر صحفي عقده في محافظة أربيل، إن "التحالف الدولي ضد داعش تأسس عام 2014 وكان لإقليم كردستان العراق دور فاعل في الحرب ضد التنظيم".

وأضاف، أن "التحالف أجرى 35 ألف عملية جوية ضد التنظيم، أما على الأرض فدعم التحالف القوات العراقية والبيشمركة من خلال التدريبات وتقديم الاستشارة والمساعدات العسكرية".



وأشاركاغينز إلى أن "التحالف قدم الاستشارة لأكثر من 300 ألف عنصر من الجيش العراقي وقوات البيشمركة".