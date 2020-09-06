التحالف الدولي يعلن عدد ضرباته الجوية في العراق وسوريا منذ 2014

أعلن التحالف الدولي اليوم الأحد، تنفيذ 35 ألف ضربة جوية ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، منذ تأسيسه عام 2014.
وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد مايلز كاغينز في مؤتمر صحفي عقده في محافظة أربيل، إن "التحالف الدولي ضد داعش تأسس عام 2014 وكان لإقليم كردستان العراق دور فاعل في الحرب ضد التنظيم".
وأضاف، أن "التحالف أجرى 35 ألف عملية جوية ضد التنظيم، أما على الأرض فدعم التحالف القوات العراقية والبيشمركة من خلال التدريبات وتقديم الاستشارة والمساعدات العسكرية".
وأشاركاغينز إلى أن "التحالف قدم الاستشارة لأكثر من 300 ألف عنصر من الجيش العراقي وقوات البيشمركة".
وأضاف، أن "التحالف أجرى 35 ألف عملية جوية ضد التنظيم، أما على الأرض فدعم التحالف القوات العراقية والبيشمركة من خلال التدريبات وتقديم الاستشارة والمساعدات العسكرية".
وأشاركاغينز إلى أن "التحالف قدم الاستشارة لأكثر من 300 ألف عنصر من الجيش العراقي وقوات البيشمركة".
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