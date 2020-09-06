داعية تونسي يتهم "النهضة" بتنفيذ هجوم سوسة

اتهم الداعية الإسلامي التونسي، محمد الهنتاتي، حركة النهضة الإخوانية بالوقوف وراء العملية الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية في محافظة سوسة، الأحد، وراح ضحيتها فرد أمن وإصابة آخر.



وقال الهنتاتي، في رسالة على صفحته الرسمية " الفيسبوك :"هذه العملية نفذها الجناح العسكري السري لحركة النهضة باستعمال الأسلحة البيضاء كسلاح جديد في الإرهاب".





وتابع الهنتاتي، الذي انتمى سابقًا لحركة النهضة، أن "راشد الغنوشي تاجر بالدين وبتونس من أجل البقاء في السلطة، يحركه في ذلك جنون البقاء وجنون الخلود وفيروس الخوف الذي يتملكه من كشف جرائمه طيلة السنوات الماضية."





وأضاف أن حركة النهضة الإخوانية انطلقت في تجسيد مشروعها العسكري الإرهابي بأيادٍ سلفية تكفيرية، داعيا التونسيين إلى مزيد اليقظة من الجناح العسكري للإخوان ومخططاته الإرهابية.

ومحمد الهنتاتي هو داعية إسلامي تونسي، انتمى قبل سنة 2011 إلى حركة النهضة، وكان ضمن قياداتها الوسطى، وعاش تجربة السجن في فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (2011-1987).

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وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، إن الشعب "لم تعد تخفى عليه خافية"، واصفا من يريد تغيير المشهد السياسي عن طريق الإرهاب بأنه "واهم".

وأضاف سعيد، في تصريحات إعلامية،: "العمليات الإرهابية والإجرامية لن تربط التونسيين، وواهم من يريد أن يرتب من خلال هذه العمليات لأوضاع سياسية جديدة، لأن الشعب لم تعد تخفى عليه خافية".





جاء هذا التصريح، الذي يحمل رسائل مبطنة للإخوان، خلال تفقده موقع العملية الإرهابية التي وقعت اليوم في محافظة سوسة التونسية، وراح ضحيتها عنصر أمن وأصيب آخر.

كان الرئيس التونسي قد وجه خطابا شديد اللهجة خلال مراسم تنصيب الحكومة الجديدة، حيث وصف بعض الأحزاب البرلمانية بـ"الخونة وأذيال الاستعمار"، في إشارة لزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

وتعرض عنصرا أمن تابعان لسلك الحرس التونسي، صباح الأحد، لعملية دهس من قبل أربعة إرهابيين بواسطة سيارة في مفترق "أكودة القنطاوي" سوسة وسط شرق البلاد.

وإثر ذلك تم تمشيط مكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها، ما أسفر عن القضاء على ثلاثة عناصر والقبض على رابع.