التعاون الإسلامي تلاحق ميانمار في محكمة العدل الدولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين بجدة أمس مع سفير دولة غامبيا لدى المملكة والمندوب الدائم لدى المنظمة، عمر جبريل صلاح، التطورات الأخيرة التي تهم القضية المرفوعة ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية لتحقيق العدالة للروهينجيا.

وأشادا العثيمين بمستوى التنسيق والتعاون بشأنها في ضوء القرار التاريخي للمحكمة بوجوب اتخاذ تدابير موقتة لمنع وقوع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينجيا في ميانمار.

ونوه الجانبان بانخراط الدول الأعضاء في الدعم المستمر للروهينجيا وحث المجتمع الدولي على تقديم مزيد من الدعم للجهود القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة لصالح شعب الروهينجيا.

وأشاد الأمين العام للمنظمة بالدول التي قدمت إسهامات مالية لدعم حساب القضية، مقدما الشكر لها على سرعة استجابتها، مناشدا بقية الدول الأعضاء لدعم هذه القضية الحقوقية التي وجدت إشادة وترحيبا من المجتمع الدولي.

وثمن العثيمين الدور الذي تضطلع به غامبيا داخل منظمة التعاون الإسلامي في دعم القضايا الإسلامية والعمل الإسلامي المشترك وخاصة الجهود التي تقوم بها دولة غامبيا في إطار القضية المرفوعة ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية لتحقيق العدالة للروهينجيا.