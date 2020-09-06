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رئيس مالي المخلوع يتعالج في الإمارات

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤول في مالي أمس إن الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطاح به الجيش الشهر الماضي، سافر إلى الإمارات العربية المتحدة لتلقي العلاج الطبي.

وغادر كيتا حسبما قال المسؤول الحكومي علي ديالو. كما أكد هذا الأمين العام لحزب كيتا، بابر جانو.

ونقل كيتا «75 عاما» إلى مستشفى في باماكو قبل بضعة أيام وكانت الأعراض تشير إلى إصابته بسكتة دماغية، وفقا لمصادر في المستشفى.

وشهدت مالي في الآونة الأخيرة اضطرابات سياسية بعد اعتقال كيتا من جانب قادة متمردين بالجيش وإجباره على الاستقالة الشهر الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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