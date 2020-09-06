رئيس مالي المخلوع يتعالج في الإمارات

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وغادر كيتا حسبما قال المسؤول الحكومي علي ديالو. كما أكد هذا الأمين العام لحزب كيتا، بابر جانو.
ونقل كيتا «75 عاما» إلى مستشفى في باماكو قبل بضعة أيام وكانت الأعراض تشير إلى إصابته بسكتة دماغية، وفقا لمصادر في المستشفى.
وشهدت مالي في الآونة الأخيرة اضطرابات سياسية بعد اعتقال كيتا من جانب قادة متمردين بالجيش وإجباره على الاستقالة الشهر الماضي.
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