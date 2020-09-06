شكرا لقرائتكم خبر الإرياني: الحوثيون يفجرون منازل اليمنيين على طريقة داعش والقاعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبرت الحكومة اليمنية عن استغرابها الشديد والصمت المطبق من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ازاء الجرائم البشعة وتفجير المنازل وقتل المدنيين، والانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق اليمنيين.

وأكدت أن هذه الجرائم تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وترقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن «قيام ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بتفجير 3 من منازل المواطنين في قرية الزوب بمديرية القريشية بمحافظة البيضاء على طريقة تنظيمي القاعدة وداعش في نسف المنازل والمصالح الحكومية، تأكيد جديد على الإجرام، وأحادية الأسلوب والطريقة والمنهج الذي تنهل منه هذه التنظيمات الإرهابية‏».

وأضاف وزير الإعلام «إن قيام الانقلابيين بتفجير منازل المواطنين في مناطق سيطرتهم يندرج ضمن سياسة خلق الرعب والرهبة في نفوس عامة الناس، وإخضاعهم لسطوتهم والانتقام من معارضيهم، وهي عادة التنظيمات الإرهابية (داعش، والقاعدة) في سائر المناطق التي سيطرت عليها‏».

ميدانيا، ضيقت قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية وقبائل البيضاء ومأرب والجوف الخناق على ميليشيات الحوثي في جبهتي ماهلية غرب مأرب والجوف والبيضاء، وتمكنت بإسناد مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية من تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على مواقع استراتيجية حاكمة، وقطع خطوط إمداد الميليشيات في منطقة للبنات ومحيط مركز حزم الجوف.

وأكد مصدر ميداني أن وحدات عسكرية تابعة للجيش الوطني ومقاتلين قبليين وصلوا مديرية ماهلية بهدف استعادة منطقة العمود مركز المديرية من قبضة ميليشيات الحوثي التي سيطرت عليها الأسبوع الماضي.

Advertisements

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني استعادت زمام المبادرة في جبهة ماهلية، وغيرت تحركها من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، مكبدة الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح غرب مأرب، وقتل اثنان من مشايخ قبائل مراد في مواجهات بين رجال القبائل مع الميليشيات، داحضين بذلك مزاعم الحوثيين عن توقيع قبيلة الشهيدين صلحا معهم لعبور قواتهم دون اعتراض.

وقال مصدر ميداني إن مواجهات شرسة تصاعدت بين قبائل آل أبوعشة والقرادعة من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، عقب قطع الأخيرة الطريق على جبهة المشيريف من اتجاه وادي اللب بمديرية رحبة، وقتل عدد من رجال قبيلة آل أبوعشة، على رأسهم الشيخ صالح ناصر أبوعشة الذي حوصر مع الشيخ محمد قماس أبوعشة وعدد من أقاربهما.

وأشار المصدر إلى أن الشيخ صالح قاتل بجنبيته حتى قتل بعد نفاد ذخيرته رافضا الاستسلام للميليشيات.

وشنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية سلسلة غارات عنيفة على مواقع وتعزيزات الحوثيين في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية، واستهدفت مواقع الميليشيات وتعزيزاتها في البقع قبالة نجران، وغارة على منطقة المزرق بمديرية حرض بمحافظة حجة، وسبع غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، كما شن طيران التحالف غارات على مواقع الحوثي في البيضاء وسط اليمن.

مشاهدات يمنية