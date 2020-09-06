بريطانيا تتجه لتصنيف حركة »تمرد« كمنظمة إجرامية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير إعلامية في بريطانيا أمس أن حكومة بوريس جونسون تدرس تشديد تعاملها مع حركة «إكستينكشن ريبيليون» أو «تمرد ضد الانقراض» الناشطة في مجال المناخ. وكتب الموقع الالكتروني لصحيفة «ذا تليجراف» استنادا إلى دوائر حكومية أن إحدى الأفكار التي تدرسها الحكومة تتمثل في تصنيف الحركة كمنظمة إجرامية. وأضاف الموقع أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة الداخلية بريتي باتيل طالبا موظفيهما «بإلقاء نظرة سريعة» حول كيفية تصنيف هذه المجموعة على الصعيد القانوني.

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