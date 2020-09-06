باكستان تحتج على انتهاك الهند وقف إطلاق النار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استدعت وزارة الخارجية الباكستانية أمس دبلوماسيا هنديا بارزا بالسفارة الهندية لدى إسلام أباد، لتسجيل احتجاج شديد اللهجة على انتهاك القوات الهندية اتفاقية وقف إطلاق النار. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، زاهد حفيظ شودري، أن القوات الهندية انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة مع باكستان، وقصفت بشكل عشوائي مناطق مأهولة بالسكان في قطاع «راخشيكري» عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، مما أدى إلى إصابة صبي باكستاني بجروح.

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