باكستان تحتج على انتهاك الهند وقف إطلاق النار

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وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، زاهد حفيظ شودري، أن القوات الهندية انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة مع باكستان، وقصفت بشكل عشوائي مناطق مأهولة بالسكان في قطاع «راخشيكري» عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، مما أدى إلى إصابة صبي باكستاني بجروح.
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