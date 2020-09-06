شكرا لقرائتكم خبر ماعت: قطر تلعب دورا تخريبيا لنشر العنف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال تقرير صادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن النظام القطري يلعب دورا تخريبيا من أجل نشر العنف والإرهاب في المنطقة.

وأكد أن «نظام الدوحة يمد الجماعات الإرهابية بعدد من المعلومات الخاصة بالدول من أجل استهداف المراكز الحيوية فيها بالعمليات الإرهابية، إضافة إلى توفير جميع وسائل الدعم الأخرى، والترويج لها عبر قناة الجزيرة، ووسائل إعلام قطر بشكل كبير، وهو ما يكشف الوجه الحقيقى للنظام».

وأضاف «تدعم قطر حزب الله اللبنانى الإرهابي الموالي لإيران، وتوفر له كل التمويلات من أجل استخدامها فى عمليات إرهابية وتخريبية، من خلال مؤسساتها الخيرية العديدة، إضافة إلى دعمها الحوثيين، من أجل نشر الفوضى والإرهاب فى اليمن والسعودية وغيرها من دول المنطقة، بجانب دعم الجماعات المسلحة والإرهابية فى عدد من الدول من أجل خدمة النظام القطري».

وأكد أن «النظام القطري يلعب دورا تخريبيا بشكل كبير لنشر العنف والإرهاب فى دول المنطقة، من خلال دعم الجماعات الإرهابية والمسلحة فى عدد من الدول، حيث قدم النظام القطرى تمويلا كبيرا للحوثيين خلال الفترة الماضية، من أجل الإضرار بدول المنطقة، حيث كشفت تقارير مخابراتية أن الدوحة توفر الدعم الكبير لكل الجماعات الإرهابية».