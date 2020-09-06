تحرك سعودي لإغاثة 32 ألف سوداني حاصرتهم السيول

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يذكر أن المركز بادر بتقديم مساعدات إيوائية وغذائية عاجلة تزن 90 طنا للمتضررين من السيول في السودان تشتمل على 300 خيمة و300 حقيبة إيوائية و1,800 بطانية و16 طنا من السلال الغذائية و40 طنا من التمور، لتوزيعها في المناطق المتضررة في ولايات الخرطوم، وسنار، والجزيرة، يستفيد منها 31,980 فردا.
وأكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن المساعدات تأتي امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني في مختلف المحن والأزمات.
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