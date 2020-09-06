الجيش الصومالي يعتقل عناصر من حركة الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت وحدات من الجيش الصومالي العديد من عناصر حركة الشباب الإرهابية، وذلك خلال هجوم الإرهابيين على إقليم «شبيلي السفلي» جنوب البلاد.

وأضاف بيان للجيش أوردته وكالة الأنباء الصومالية أمس، أن عملية الاعتقال جرت خلال مواجهات بين الجيش والعناصر الإرهابية بإقليم شبيلي السفلي، حيث تم صد هجومهم على الإقليم وتكبيدهم خسائر كبيرة.

وكان الجيش الصومالي قد أزال خلال اليومين الماضيين ألغاما أرضية زرعتها حركة الشباب في قرية شبيلو جنوب شرقي البلاد.