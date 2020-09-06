6 جنود ضحايا إرهاب بوكو حرام

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وتكثف جماعة بوكو حرام الإرهابية هجماتها في المنطقة مما أودى بحياة الآلاف من العسكريين والمدنيين.
وقتل 7 مدنيين وأصيب 14 آخرون، قبل يومين في تفجير انتحاري أقصى شمال الكاميرون قرب الحدود مع نيجيريا.
من جانبها، أصدرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بيانا أدانت فيه «بشدة الهجوم الذي أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 14 آخرين في قرية كويابي».
ولا تفرق السلطات الكاميرونية بين جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا الذي انشق عن الجماعة النيجيرية المتطرفة.
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