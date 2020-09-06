4 قتلى في هجوم إرهابي شرق تونس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي عنصر أمن مصرعه وأصيب آخر في عملية طعن نفذها إرهابيون في محافظة سوسة شرق تونس صباح أمس. وكشف بيان لوزارة الداخلية التونسية أنه وعلى إثر الهجوم الإرهابي قامت قوات الأمن بعملية تمشيط بمكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها مما أسفر عن القضاء على الإرهابيين الثلاثة.

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