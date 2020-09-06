أوغلو: سياسة تركيا تسير وفق أهواء إردوغان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، السياسة الخارجية التركية بأنها تسبر وفق (أهواء) الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي تسبب في انهيارات عميقة في اقتصاد البلاد ودمر علاقاته مع عدد كبير من دول العالم.

وقال أوغلو في تصريحات نقلها موقع «قرار» التركي «للأسف، سياستنا الخارجية اليوم تنفذ من خلال القرارات الانعكاسية للحالة النفسية للرئيس رجب طيب إردوغان، دون أي تحليل استراتيجي»، وأوضح أن السياسة التركية تجري حسب أهواء إردوغان وحالته النفسية، مشددا على وجوب إنشاء «مجموعة عمل لشرق المتوسط»، وتتألف من محامين بحريين دوليين أكفاء، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية، وهيئة الأركان العامة، وممثلين من المخابرات التركية، وفقا لموقع «تركيا الآن».

وتأتي تصريحات أوغلو في أعقاب التوتر الكبير الذي تشهده تركيا، بعد أن تحول البحر المتوسط إلى ساحات حرب، ضمت أطرافا عدة، أبرزها تركيا واليونان وقبرص وفرنسا، بجانب القوات الإيطالية والأمريكية والروسية وقبرص التركية، وفي أعقاب فشل وساطة حلف شمال الأطلسي من أجل تخفيف التصعيد شرق المتوسط، لا سيما بين أنقرة واليونان وقبرص، أعلنت تركيا اليوم، أنها ستطلق أمس الأحد مناورات عسكرية في شرق المتوسط بالتعاون مع «قبرص الشمالية».

وقالت تركيا إن المناورات التي أطلقت عليها اسم «عاصفة المتوسط» تهدف إلى تطوير التدريب المتبادل والتعاون بين قوات البلدين تأتي تلك المناورات على وقع التصعيد الحاصل في شرق المتوسط بين تركيا واليونان وقبرص على حقوق نفط متنازع عليها.