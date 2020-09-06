شكرا لقرائتكم سقوط 3 صواريخ على المطار العسكري داخل مطار بغداد الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقطت 3 صواريخ، مساء الأحد، على المطار العسكري داخل مطار بغداد الدولي. وعادة ما تستهدف هجمات بصواريخ قواعد عسكرية ومحيط مطار بغداد، حيث يتواجد جنودا من التحالف الدولي. ويضم مطار بغداد الدولي جزئين مدني وعسكري، وتتواجد قوات أميركية إلى جانب القوات العراقية في الجزء العسكري من المطار الذي يتعرض لقصف متكرر مؤخراً. وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها الجنود الأميركيين في العراق.

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