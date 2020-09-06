ميناء دمياط يستقبل ٨ سفن ويصدر ٨٨٠٠ طن يوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط سفينة حاويات و7 لبضائع عامة، بينما غادرت أخرى لحاويات و9 لبضائع، اليوم الأحد، ووصل إجمالي عدد الموجودة بالميناء 11 سفينة.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، أن حركة الصادر من البضائع, شملت 7450 طن فوسفات و3850 طن مولاس و8800 طن يوريا و3000 طن رمل.

أضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع تضمنت 7000 طن أنابيب، و4000 طن خردة و9200 طن حبيبات ناتج حرق أفران، و3650 طن زيت طعام و11655 طن قمح. ‎

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 104843 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 9749 طنًا.