بدون مبالغ إضافية.. مهلة جديدة لـ"السياحة" لسداد التأمينات حتى 30 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وافقت وزارة التضامن الاجتماعي، على تجديد مد تأجيل سداد المستحقات، لقطاع المنشآت السياحية والفندقية حتى 30 سبتمبر الجاري.

وأبلغت غرفة المنشآت السياحية، أعضاءها من المطاعم والكافتيريات السياحية بموافقة الووزارة على مد التأجيل، موضحة أنه جار إصدار منشور من هيئة التأمين الاجتماعي بالإجراءات التنفيذية.

وأوضحت أن ذلك جاء بناء على خطاب موجه من وزارة السياحة والآثار لاتحاد الغرف السياحية، بالموافقة وتم تعميمه على الغرف الخمس التابعة للاتحاد، لإبلاغ جميع الشركات والمنشآت السياحية والفندقية.

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من ناحيته، انتقد هشام وهبة عضو غرفة المنشآت السياحية، قرار الوزارة وزارة التضامن الاجتماعي، بتجديد مد تأجيل سداد المستحقات، لقطاع السياحة والمنشآت الفندقية حتى 30 سبتمبر 2020.

وأوضح وهبة في تصريح أدلى به لـ"الخليج 365"، أن التأجيل حتى 30 سبتمبر يعني سداد كل ما فات منذ إصدار القرار، بما يعادل 5 أشهر تسدد مرة واحدة، ما يمثل عبئًا كبيرًا على العاملين بهذا القطاع الحيوي المهم للسياحة المصرية.

وتابع وهبة: "يا ريت الدفع ما كان اتأجل، والمفروض إنه يقسط السداد على سنة على الأقل نظرًا لضعف الإيرادات نتيجة نسبة التشغيل 50% والإغلاق الساعة 12 ليلًا، وعدم وجود شيشة في المنشآت السياحية (الكافتيريات والمقاهي السياحية)".

يذكر أن هذه الموافقة جاءت بناء على طلب تقدم به الاتحاد لتأجيل كافة المستحقات التأمينية بدون حساب مبالغ إضافية في الفترة من أبريل وحتى سبتمبر، وكذلك الموافقة على السماح بتقسيط سداد المستحقات بعد انتهاء المهلة الممنوحة على ستة أشهر بداية من أكتوبر المقبل.