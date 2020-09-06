محافظ القليوبية يتفقد مقرات اللجان استعدادًا لجولة إعادة انتخابات الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أجرى محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، اليوم الأحد، جولة تفقدية شملت المرور على مقرات اللجان؛ استعدادًا لجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

رافق المحافظ، خلال الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس علي يوسف السكرتير العام المساعد، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا، وعثمان شعلان رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والعميد خالد كشك رئيس مجلس مدينة الخانكة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

شملت الجولة المرور على (مدرسة مصر الحديثة تعليم أساسي - مدرسة الشهيد محمد جودة الثانوية بنين - مدرسة الخانكة الابتدائية بنين - مدرسة الخانكة الابتدائية بنات) بمركز ومدينه الخانكة، وأيضًا تفقد اللجان الانتخابية بمجمع مدارس بهتيم إسكو بحي شرق شبرا الخيمة، وهي (مدرسة بهتيم الرسمية للغات، ومدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، ومدرسة قاسم أمين الرسمية المتميزة للغات، ومدرسة يحي المشد الرسمية للغات)، وذلك بحي شرق شبرا الخيمة، وأيضًا تفقد لجان مدرسة مصطفى لطفي بحي غرب شبرا الخيمة.

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ووجه المحافظ بضرورة الاستعداد التام وتجهيز المدارس لتكون على مستوى عال من النظافة لاستقبال أعضاء اللجان، وخلال الجولة أكد الهجان على جاهزية المقرات الانتخابية من الناحية الأمنية، وكذلك توفير مصادر الإضاءة والمياه والهوية، والعمل على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع الاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة، والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات.

كما تفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات باستاد بنها الرياضي، للتأكد من جاهزيته لاستقبال المستشارين القائمين على تنظيم العملية الانتخابية، موجهًا بتجهيز الاستاد إداريًا بشكل كامل، وتجهيز بوابات للتعقيم على البوابة الرئيسية وعلى البوابات الفرعية، وعمل الاستعدادات اللازمة لتوفير مصدر كهرباء بديل في حالة انقطاع التيار، والتأكد من عمل صيانة لجميع لمبات الكهرباء، وأجهزة التكييف، وتجهيز دورات المياه بالإضافة إلى التواصل مع غرفة العمليات الدائمة بالمحافظة لتذليل أي عقبات.

وأكد المحافظ حرصه واهتمامه على توفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية لتليق بإسم مصر، وظهور محافظة القليوبيه بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الإنتخابية، مؤكدًا على ضرورة أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان نجاح العملية الانتخابية. ​