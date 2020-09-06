محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال الشهر الماضي، واصلت خلالها تنفيذ الخطة الشاملة التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد جنبا إلى إحكام السيطرة الأمنية على كافة أنحاء البلاد.
نجاحات كبيرة حققتها الحملات بمشاركة قوات الأمن المركزي في إطار مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.
وخلال شهر أغسطس الماضي، تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 30 عنصرا إجراميا في 11 محافظة (القليوبية - المنوفية - الشرقية - دمياط - المنيا - أسيوط - الجيزة - قنا - الغربية - كفر الشيخ - بني سويف).
ولقي 7 عناصر إجرامية مصرعهم عقب تبادل تبادل إطلاق النيران مع الشرطة، والسابق اتهامهم في قضايا متنوعة، وعُثر بحوزتهم 47 قطعة سلاح ناري.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال شهر.. مصرع 7 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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