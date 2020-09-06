وصول وفد روسي رفيع المستوى الى دمشق في زيارة رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (أ ش أ):
وصل اليوم الأحد وفد روسي رفيع المستوى إلى العاصمة السورية (دمشق) في زيارة تهدف إلى إجراء مباحثات مع المسؤولين السوريين حول تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات.
وذكرت قناة ( روسيا اليوم) الاخبارية اليوم أن الوفد الذي وصل مطار دمشق الدولي يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف والمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.
ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف غدا الاثنين، في زيارة هي الأولى له منذ عام 2012.
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