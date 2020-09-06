وزير الخارجيّة الإيطالي : جميع المهاجرين الوافدين من تونس ستتمّ إعادتهم

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو أمس الجمعة، إن جميع المهاجرين الوافدين من تونس ستتم إعادتهم إليها.
وأضاف الوزير دي مايو في تصريح تلفزي مع نشرة (راي نيوز) الإخبارية أمس الجمعة، أن "القادمين من تونس سيعادون إلى وطنهم لأنه بلد آمن نريد أن نخلق معه فرصا جديدة للحوار والاستثمار".
وأشار وزير الخارجية إلى أن "لدينا شركات إيطالية هناك" والتي "نحرص على مواصلة العمل معها".
وكالة "اكي" الايطالة للأنباء
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