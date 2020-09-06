الأردن يُسجل 58 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الصحة الأردنية، اليوم الأحد ، 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2411 إصابة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان أن حالات الإصابة الجديدة

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تعود لـ 3 أردنيين قادمين من الخارج، وحالتين لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، و53 حالة محلية سُجلت في عمّان والبلقاء وإربد والمفرق والرمثا، مشيرة إلى تسجيل 42 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1754 حالة شفاء.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.