الهند: مصرع 7 أشخاص إثر اصطدام شاحنة بمقطورة

أعلنت الشرطة الهندية مصرع 7 أشخاص إثر اصطدام شاحنة صغيرة كانوا يستقلونها بمقطورة بمنطقة بهيلوارا في ولاية راجستان بشمال غرب الهند.
وأوضحت الشرطة - في بيان نقلته قناة (أنديا تي في) الهندية، اليومالأحد، أن الضحايا كانوا في طريقهم من مدينة كوتا إلى مدينة بيلوارا حينما اصطدمت شاحنتهم بمقطورة، فيما تم فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد المتسبب في وقوعه.
يُشار إلى أن الهند ثالث أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا المستجد إذ يتجاوز عدد إصابات فيروس كورونا الـ4 ملايين إصابة بعد الولايات المتحدة والبرازيل اللتين سجلتا أكثر من 6.3 مليون إصابة و4.1 مليون إصابة على التوالي.
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