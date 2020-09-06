بريطانيا تُسجل 2988 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا، اليوم الأحد، 2988 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة عن 1813 حالة سجلت يوم السبت فيما يمثل أعلى مستوى من الإصابات اليومية منذ 23

مايو .

ولكن البيانات الحكومية أظهرت أن عدد الوفيات ظل منخفضًا مع تسجيل حالتي وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة

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الماضية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.