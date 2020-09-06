سجلت بريطانيا، اليوم الأحد، 2988 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة عن 1813 حالة سجلت يوم السبت فيما يمثل أعلى مستوى من الإصابات اليومية منذ 23مايو .
ولكن البيانات الحكومية أظهرت أن عدد الوفيات ظل منخفضًا مع تسجيل حالتي وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تُسجل 2988 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.