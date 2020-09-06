إيران: مصرع 4 أشخاص إثر انهيار منجم

لُقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم إثر انهيار منجم اليوم الأحد جنوب شرقي إيران.
وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء بأن الحادث وقع اليوم في منجم يقعشمالي مدينة هوجيدك في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد، وأسفر الانهيار عن مصرع 4 من عمال المنجم، وإصابة آخر بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى.
ونقلت عن المدعي العام في المدينة قوله إن سبب الحادث قيد التحقيق، مشيرًا إلى صدور أمر بإغلاق المنجم، وأكد أنه في حال ثبت أن هناك أي إهمال، سيتم محاسبة المسؤولين عنه.
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