إصابات كورونا في العالم تتجاوز 26.97 مليون

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 26.97 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 879670 شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر

2019.وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و259999 حالة إصابة و188579 حالة وفاة.وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة أربعة ملايين و121969 حالة إصابة و126184 حالة وفاة.وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة أربعة ملايين و113811 حالة إصابة و 70626 حالة وفاة.وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة مليون و020310 حالات إصابة و 17795 حالة وفاة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.